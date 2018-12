Modif Aerox Dengan Konsep Captain America Challenge

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak pernah puas, sudah menjadi karakter seorang penghobby modifikasi.

Seperti yang dilakukan Weldhy Cynda Putra Tanjung, dokter muda ini selalu merasa belum puas dengan tampilan tunggangan besinya, meski sudah tampil kece, motor Aerox miliknya selalu ia rombak agar tetap mempesona saat mengaspal di jalanan.

Tak tangung-tanggung, Aerox keluaran tahun 2018 ini sudah tiga kali ia rombak.

"Ini sudah modif yang ke tiga kalinya dengan konsep yang berbeda, dimodif lagi karena mengikuti perkembangan dunia modifikasi, supaya terlihat tidak membosankan dengan konsep yang begitu-begitu saja," Jelas Weldhy.

Tampilan motornya yang sekarang menggunakan double disc brake depan,dan buritan custom yang harus merelakan sedikit bagian rangka belakang di potong untuk menampilkan kesan racing sport look.

"Alasan memilih konsep yang sekarang, untuk memberikan tampilan dengan konsep yang jarang ada,mengusung tema captain america yang merupakan tokoh superhero yang diidolakan,lebih menegaskan kesan matic sport look," kata pria yang tergabung dalam komunitas Bike Brother Team (B2T) tersebut.

Stang menjadi bagian modifikasi yang paling istimewa bagi Weldhy, pasalnya, stang yang digunakan mengusung stang trondol yamaha x1, stang dimodif sedemikian rupa untuk meningkatkan kenyamanan dan menampilkan tampilan yang lebih beda dalam berkendara.

"Motor ini sesekali dipakai untuk harian, tapi jarang, dimodif untuk mengikuti kontes, kalau total biaya modifnya sih lumayan menguras kantong lah," Ujarnya sambil tertawa.

Data Modifikasi:

Basic Motor : Yamaha Aerox keluaran tahun 2018

Owner : dr.Weldhy Cynda Putra Tanjung

Konsep Modifikasi : Captain America Challenge

Modifikator : Platinum Motor, Pontianak, Kalimantan Barat

visor : Yamaha X1

Shock depan : USD KTC

spakboard depan : Yamaha Xabre custom ala Platinum Motor

kaliper depan : KTC Monoblock 4p

Spion : Rizoma circuit

Master rem depan : KTC RCS 17.5

Master rem belakang : KTC RCS 17.5

Kaliper belakang : KTC 2p

Bracket kaliper depan : Custom

Bracket kaliper belakang : Custom

Selang rem depan : KTC

Selang rem belakang : Scarlet

Tabung minyak rem : KTC

Jok : Singleseater custom by platinum motor

baut : full pro bolt

knalpot : custom carbon kevlar

velg depan belakang : Axio

Stang : Yamaha x1

Holder Pulsar

Stabilizer : Ohlins

Hand grip : Rizoma Urlo

ban depan : Pirelli Diablo Rosso 120/70

Ban belakang : pirreli diablo Rosso 150/70

cover radiator : custom by monyet_retro

Body : 30% Kevlar + painting by Platinum motor

slider knalpot : VND

shock belakang : mono by Answer

Stop lamp : Shark 3in1 7colour

cakram depan : Nassert Beet,

Cakram belakang : Axio

pijakan kaki : Nemo

buritan Undertail : custom