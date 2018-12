Pia Ardhya Garini Lanud Harry Hadisoemantri Peringati HUT Pia Ardhya Garini ke-62

Pia Ardhya Garini Cab. 18/D 1 Lanud Harry Hadisoemantri memperingati Hari Ulang Tahun Pia Ardhya Garini ke-62 di Balai Prajurit Danu Setiawan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Selasa (4/12/2018) kemarin.

Acara itu dihadiri Danlanud HAD Letkol Pnb Kisworo, Ketua Pia Ardhya Garini Cab 18/D1 Lanud HAD Atit Kisworo beserta pengurus, Para Kadis, Perwira, Bintara, dan Tantama Lanud HAD, serta Ibu-ibu Program Peduli Anak Asuh (PPAA).

Danlanud HAD, Letkol Pnb Kisworo dalam sambutannya berharap Pia Ardhya Garini maju dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai organisasi istri prajurit maupun sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Kita berharap peringatan Hari Ulang Tahun Pia Ardhya Garini ke-62 akan memberikan makna tersendiri bagi seluruh anggota Pia Lanud Harry Hadisoemantri yang senantiasa memberikan nilai positif dalam peningkatan kualitas pengabdian guna mendukung terselenggaranya tugas TNI Angkatan Udara," jelas Kisworo.

Danlanud mengatakan bahwa Anggota Pia secara otomatis mengemban multi peran yang harus dijalankan dengan baik dan harmonis yaitu menjadi ibu rumah tangga, istri pendamping suami dan anggota masyarakat.

Menurutnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam proses sosialisasi, perhatian kasih sayang kepada dari orang tua kepada putra-putri menjadi benteng yang kuat bagi pengaruh negatif kepada mereka.

"Maka dari itu organisasi Pia Ardhya Garini yang bertujuan meningkatkan kesejahtraan keluarga prajurit harus mampu menangkap dan memahami perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat," pungkas Danlanud HAD.

Sementara itu, Ketua Pia Ardhya Garini Cab. 18/D 1 Lanud Harry Hadisoemantri Ibu Atit Kisworo membacakan sambutan Ketua Umum Pia Ardhya Garini dan berpesan kepada seluruh anggota Pia Ardhya Garini mempunyai kepedulian sosial yang tinggi sehingga tercapainya kesejahteraan.

"Organisasi ini bukan organisasi politik, bijak dan netral dalam pemiliham calon legislatif maupun calon presiden. Atas nama seluruh warga Pia Ardhya Garini, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih," katanya.

"Kepada ibu-ibu Pia senior atas pengabdian dan pengorbanannya maka dari itu kami tidak lupa memohon doa restu agar kami dapat mealnjutkan cita cita para pendiri PIA ardhya Garini dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.