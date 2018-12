Kembali Berperan Laga, Acting Jullie Estelle Kian Mempesona

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aktris cantik Jullie Estelle, memang sudah tidak diragukan lagi dalam memerankan berbagai adegan film, bahkan hingga film laga action sekalipun.

Terbukti, tahun 2016 lalu, acting Jullie cukup memukau dalam film Headshot yang dibintangi oleh Iko Uwais.

Jullie juga kembali memerankan film action bersama para aktris kawakan seperti Oka Antara dan Chiko Jerikho dalam film berjudul Foxtrot Six yang akan tayang pada awal tahun depan.

Sedangkan untuk saat ini, penampilan action Jullie dapat disaksikan melalui NETFLIX dengan film berjudul The Night Come For Us yang mulai tayang 19 Oktober 2018.

Bercerita mengenai Triad Asia Tenggara yang mengendalikan sebagian besar kegiataan penyelundupan di Asia berupa narkotika, senjata dan perdagangan manusia.

Para pemimpin Triad, kemudian menciptakan formasi elit yang disebut Six Seas untuk memungkinkan mereka agar bebas melakukan tindakan ekstrim atas nama keterlibatan dan kepatuhan.

Six Seas terdiri pria dan wanita yang memiliki identitas anoni.

Usai membantai sebuah desa atas tanggapan uang Triad yang dicuri, Ito (Joe Taslim) mendapati korban terakhir yang selamat, yaitu seorang gadis muda Reina (Asha Kenyeri Bermudez).

Pasukan Triad akan membunuh gadis itu, namun Ito malah membunuh mereka.

Ito menyembunyikan Reina di apartemen, yang kemudian didapati oleh kekasihnya Sinta (Salvita Decorted).

Ito kemudian berencana mendapatkan identitas baru untuknnya dan Reina, lalu meninggalkan Indonesia demi kehidupan lebih baik.

Namun Boss Chie Wu (Sunny Pang) memberi tahu Arian (Iko Uwais) yang merupakan teman Ito, dan harus membunuh Ito.

Sementara Chien Wu mengirim wanita bernama Elena (Hanah Al Rashid) dan Alma (Dian Sastowardoyo) untuk dapat membunuh Reina, dan wanita misterius Operator (Julie Estelle) bersiap untuk menghadapkan mereka.