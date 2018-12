Edi Kamtono Dinobatkan Sebagai Wali Kota Entrepreuner 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono kembali menerima penghargaan bergengsi. Ia dianugerahi sebagai Wali Kota Entrepreuner Award 2018 pada acara Innovation Network Of Asia (INA) APEKSI Award 2018.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang didampingi oleh Prof. Ki Chan Kim Tri Founder Of Innovation Network Of Asia (INA), Founder Of Asia Marketing Federation Hermawan Kartajaya serta Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo di Glass House Ritz Carlton Jakarta Fasific Place, Jakarta, Rabu (5/12/2018) malam.

Saat diwawancarai, Edi Kamtono menuturkan dengan penerimaan penghargaan ini membuat semangat dirinya untuk berbuat lebih baik lagi.

"Dengan penghargaan ini membuat kita lebih semangat dalam berkarya dan membuat yabg terbaik bagi Kota Pontianak," ucapnya.