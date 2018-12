Bupati Citra: Kekerasan dan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Perempuan dan Anak Masih Marak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Bupati Kayong Utara, Citra Duani menyebut saat ini berbagai persoalan sosial yang berdampak buruk bagi perempuan dan anak masih marak terjadi.

Persoalan-persoalan yang dimaksud antara lain kekerasan serta berbagai bentuk perlakukan diskriminatif.

"Tentunya diperlukan berbagai cara untuk dapat mencegahnya. Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti," kata Citra saat menyampaikan sambutan di acara Peringatan Hari Ibu di Gedung Balai Nirmala, Sukadana, Rabu (5/12/2018).

Citra menambahkan, ketahanan keluarga dapat menjadi pondasi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan religius.

Selain itu, pelibatan semua unsur masyarakat, termasuk laki-laki dan multi stakeholder juga sangat diperlukan dalam berbagai gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesejahteraan gender.

"He for She menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput," ujar Citra.