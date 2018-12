PKK Kayong Utara Gelar Seminar Kecantikan, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - TP PKK Kayong Utara menggelar kegiatan Seminar Kecantikan di Balai Nirmala, Sukadana, Senin (3/12/2018).

Kegiatan bertema "Membangun Kepribadian Wanita Inner Outer Beauty and The Great Personality untuk Kebahagiaan dan Kesejahteraan Keluarga" itu dibuka oleh Ketua TP PKK Kayong Utara, Julaianti Effendi Ahmad.

"Saya sangat berterimakasih kepada para peserta yang telah berparisipasi untuk mengikuti kegiatan seminar ini," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribun dari Humas Setda Kayong Utara, Selasa (4/11/2018).

Ia pun berharap seluruh pesera serius mengikuti seminar dan dapat menerapkan ilmu yang diterima dalam kehidupan sehari-hari