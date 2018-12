Mujiyo: Fit and Propertest Tak Menentukan Lulus Jadi Komisioner KPU

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo menerangkan bagus di fit and propertest, tak sepenuhnya menentukan lolos menjadi komisioner KPU Kabupaten Kota karena masih banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan maupun acuan walaupun keputusan ada di KPU RI.

"Pada hari ini kita melakukan fit and propertest untuk dua KPU Kabupaten Kota yakni KPU Pontianak dan Mempawah. Proses ini secara UU, peraturan dilakukan oleh KPU RI namun KPU RI boleh mendelegasikan KPU Provinsi untuk melakukan fit and propertest atas nama KPU RI," jelas Mujiyo, Senin (03/12/2018) ditemui disela-sela istirahat fit and propertest di Hotel Orchadz Pontianak.

"Kita laksanakan pada hari ini, juga atas intruksi KPU RI, kita dalam melaksanakan fit and prospertest ini tetap mengacu kepada garis-garis atau peraturan-peraturan ataupun norma yang sudah disampaikan KPU RI, baik terkait dengan integritas, moralitas, hal-hal lain yang mesti tergali dalam proses fit and propertest ini, kita sampaikan nanti tidak hanya orang yang pintar tapi punya integritas tidak baik, namun yang sehat dan sesuai harapan dari KPU RI," timpalnya.

Mujiyo menegaskan, jika dalam proses fit and propertest yang dilakukan, tentu KPU Provinsi Kalbar bekerja secara profesional.

"Ada anggapan bahwa ada titipan dan sebagainya, tidak kita jadikan pedoman dasar, intinya adalah anggota KPU yang terpilih itu memenuhi syarat, terkait dengan penilaian, memang masing-masing punya karateristik dan kemampuan masing-masing, nanti yang menetapkan adalah KPU RI," bebernya.

Diungkapkannya pula, di KPU Provinsi khususnya hanya menerima dari timsel 10 nama, dan tidak menambah atau mengurangi dari 10 nama itu

"Kami hanya melakukan fit and propertest, memberikan penilaian nanti selebihnya adalah KPU RI, dan fit and propertest tidak satu-satunya menjadi dasar, masih ada dasar lain. Kalaupun bagus di fit and propertest kemudian dikesehatan atau wawancara rendah juga akan jadi perhitungan penilaian tersendiri bagi KPU RI lima orang akan mendatang," tuturnya.

Selain itu, Wakil Ketua Divisi Keuangan dan Logistik KPU Provinsi Kalbar ini menegaskan jika pihaknya tetap transparan.

"Intinya kita tetap transparan, nanti kita sampaikan pada peserta, sebelum dan sesudah fit and propertest, bahwa kami hanya melaksanakan fit and propertest, selebihnya ditingkat KPU RI," tukasnya.