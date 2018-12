Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung (Live) RCTI: Manchester United vs Arsenal, Watford vs Man City

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Inggris kembali disiarkan secara langsung (Live) di RCTI.

Liga Inggris pekan ini menampilkan Big Match Manchester United vs Arsenal, Kamis (6/12/2018) pukul 03.00 WIB.

Sementara Watford vs Manchester City live RCTI di hari Rabu, pukul 03.00 WIB.

Laga Manchester United vs Arsenal memang menjadi yang paling mencuri perhatian pada jadwal Liga Inggris pekan ke-15.

Nasib Manchester United dan Arsenal saling bertolak belakang jelang pertemuan mereka di pekan ke-15 Liga Inggris.

Arsenal tengah menikmati periode tak terkalahkan dalam 12 laga terakhir di Liga Inggris.

Sedangkan Manchester United justru gagal meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir.

Rentetan hasil buruk yang diterima Si Setan Merah di Liga Inggris membuat mereka berada di peringkat ke-7 dengan koleksi 22 poin.

Kini mereka harus menjamu Arsenal yang dengan perkasa mampu mengalahkan Tottenham Hotspur pada akhir pekan lalu.

Selain itu, Manchester United juga memiliki misi mengembalikan keangkeran stadion mereka yang musim ini begitu rapuh.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ke-15:

Rabu, 5 Desember 2018

Watford vs Manchester City (live RCTI & beIN Sports 1 pukul 03.00 WIB)

Bournemouth vs Huddersfield Town (live beIN Sports 3 pukul 02.45 WIB)

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palacae (pukul 02.45 WIB)

West Ham United vs Cardiff City (live beIN Sports 2 pukul 02.45 WIB)

Kamis, 6 Desember 2018

Manchester United vs Arsenal (live RCTI & beIN Sports 1pukul 03.00 WIB)

Burnley vs Liverpool (live beIN Sports 2 pukul 02.35)

Everton vs Newcastle United (pukul 02.45 WIB)

Fulham vs Leicester City (pukul 02.45 WIB)

Wolverhampton Wanderers vs Chelsea (live beIN Sports 3 pukul 02.35 WIB)

Tottenham Hotspur vs Southampton (pukul 03.00 WIB)