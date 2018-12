Bulog Putussibau Pastikan Stok Beras Aman Hingga 2019

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menjelang pergantian tahun baru 2019 dan Perayaan Natal 2018, Bulog Putussibau memastikan stok beras di Bulog masih cukup hingga Februari 2019 mendatang.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, sebab stok beras kita di Kapuas Hulu masih cukup untuk merayakan tahun baru dan natal itu sendiri," ujar Kepala Bulog Putussibau, Sabarani, Selasa (4/12/2018).

Stok beras saat ini di gudang Bulog sebanyak 807,8 ton, merupakan terdiri dari beras premium ada 86,5 ton dan beras medium ada 721,3 ton. "Pastinya stok beras kita tidak pernah kosong," ucapnya.

Sedangkan harga beras itu sendiri, jelas Sabarani untuk beras premium dijual seharga Rp11.750 per kilogram. Sedangkan beras medium dijual Rp9.500 per kilogram. "Kami tetap berusaha dengan maksimal mungkin, harga beras dipasar stabil," ujarnya.

Sabarani menuturkan, pihaknya tidak hanya menyediakan beras, tapi juga ada gula sebanyak 3,8 ton dengan harga Rp 10.500 per kilogram, minyak goreng ada 1,5 ton harganya Rp12.300 per liter.

"Kita juga sediakan tepung terigu ada 500 per kilogram dengan harga Rp7,700 per kilogram, dan daging beku 76 per kilogram harganya Rp86 ribu per kilogram," ungkapnya.