Tercium Bau di Kabin, Pilot Pesawat Garuda Jakarta-Pontianak Putuskan Balik ke Bandara

PESAWAT TAKE OFF

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TANGERANG - Kabin pesawat Garuda Indonesia (GA) 502 Jakarta-Pontianak dikabarkan sempat berasap pada Senin (3/12/2018).

Hal itu disampaikan pertama kali oleh seorang warganet, Dirga Sakti Rambe melalui akun Twitternya, @dirgarambe.

Ia menjelaskan kendati ada asap namun dirinya tak melihat adanya sumber api.

Pesawat pun kembali ke bandara asal (return to base atau RTB), Soekarno-Hatta.

"Pagi ini naik @IndonesiaGaruda GA 502 Jakarta - Pontianak. Baru 5 menit mengudara, kabin dipenuhi asap. Tidak ada sumber api yg terlihat. Awalnya diduga ada trouble pd engine kanan, namun sepertinya bukan," tulisnya pada Senin (3/12/2018).

"Kami landing kembali di Soetta dng selamat. cc: @GerryS," sambungnya.

STATUS PENUMPANG PESAWAT

Warganet tersebut menambahkan, suasana saat RTB cukup menegangkan.

"Sampai seluruh penumpang turun, sumber api belum berhasil diketahui. Saya duduk di seat 30 K/emergency exit."

"Lumayan menegangkan di atas tadi, terutama saat pilot return to base. Berasa 'syuuttt' spt turun dr ketinggian dng cepat. All is well. Alhamdulillah," imbuhnya.

Setelah menunggu, akhirnya penumpang diberangkatkan kembali dengan pesawat yang berbeda.