Pontianak Sejak 3 Tahun Lalu Telah Terapkan Satu Data Dalam Kebijakan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didaulat sebagai pemateri dalam Focus Grup Discussion (FGD) Kick Off Satu Data Kalbar.

Kota Pontianak sendiri menurutnya sudah menerapkan satu data sejak tiga tahun lalu, sehingga kebijakan yang diambil dipastikan berdasarkan data yang ada.

Validitas dan akurasi data sangat berpengaruh dalam mengambil atau menentukan sebuah kebijakan.

“Harapan kita dengan data yang lengkap, valid dan akurat, tentunya membantu mengambil sebuah kebijakan, sebab kebijakan itu tergantung dengan kualitas data itu sendiri,” ujar Edi Kamtono setrlah seminar Kick-off Satu Data Kalimantan Barat, di Hotel Ibis Pontianak, Senin (3/12/2018).

Baca: BNNK Kubu Raya Musnahkan Ganja dari Aceh 6,8 Kg

Dengan data yang valid dan akurat itu, lanjut Edi, saat memutuskan sebuah kebijakan tidak akan salah langkah.

"Persoalan apapun akan membutuhkan data. Misalnya, masalah kependudukan, ekonomi, infrastruktur, sosial dan masalah lainnya. Data yang lengkap dan valid bisa menjadi acuan atau pedoman dalam memutuskan sebuah kebijakan," jelasnya.

Ia mencontohkan data jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak berdasarkan by name by address. Setiap enam bulan selalu divalidasi.

"Kalau data itu akurat, tentunya saluran untuk bantuan bagi warga miskin tepat sasaran,” sebut Edi.

Menurutnya, Kota Pontianak sudah menerapkan One Data secara intensif sejak tiga tahun lalu dengan diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).