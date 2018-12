Jadwal Indonesian Idol Junior Jumat 7 Desember di RCTI: Ini 4 Kontestan Lolos Road To Grand Final 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Jadwal Indonesian Idol Junior kini sudah memasuki babak Road to Grand Final.

Jika sesuai jadwal, Indonesian Idol Junior bisa disaksikan kembali Jumat 7 Desember, mulai pukul 14.55 WIB.

Disiarkan secara live di RCTI, di Road To Grand Final, akan ada empat kontestan yang akan unjuk kebolehan.

Mereka adalah Anneth, Deven, Gogo, dan Raisya. Dimulainya Road To Grand Final, menandai berakhirnya Babak Spektakuler Show.

Tonton aksi Idola mu di link Live Streaming RCTI berikut:

http://www.tvonline.id/rcti.html

https://www.vidio.com/live/665-rcti-tv-stream

Melalui akun Twitter resmi, Indonesian Idol Junior @IdolJuniorID, kembali mengulas soal penampilan para kontestan.

Para kontestan itu adalah Anneth, Deven, Gogo, dan Raisya.

“Oh! Darling, if you leave me I'll never make it alone~ Siapa nih yang suka sama penampilan pembuka dari Gogo di #SpektaTop5 kemarin?” tulis @IdolJuniorID, Sabtu (1/12/2018).