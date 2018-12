Sesuaikan Penghasilan, Farida: Telur Ayam Jadi Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemenuhan konsumsi protein hewani masih diakui masyarakat jadi problem. Pasalnya, tidak semua masyarakat punya daya beli tinggi.

Faktor tingkat penghasilan masih jadi pertimbangan masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi atau daging ayam. Terlebih, harga hasil komoditas peternakan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Telur ayampun jadi alternatif pilihan.

Satu diantara masyarakat Kota Pontianak, Farida (37) mengatakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi keluarganya, ia memilih telur ayam.

“Telur ayam lebih terjangkau karena harganya sekitar Rp 20-22 ribu per kilo. Per butir ada yang Rp 1.300-1.500 an. Saya dua minggu sekali beli dua rak telur. Jadi stok, itu saja. Kebetulan suami dan dua anak saya suka telur ayam,” terang warga Sungai Raya Dalam ini.

Kendati demikian, ia masih memenuhi kebutuhan keluarga akan konsumsi daging ayam setiap bulan. Namun, itu disesuaikan dengan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai pegawai swasta.

“Lebih banyak konsumsi telur, sayur-mayur dan ikan. Jadi, itu saja. Pandai-pandai juga ngatur keuangan. Banyak juga keperluan lain. Tapi, yang penting anak-anak gizinya terpenuhi saja. Kalau suami dan anak kepengen makan daging sapi, baru beli,” katanya.

Warga lain, Syamsiah (42) mengakui telur ayam menjadi pilihan memenuhi kebutuhan protein keluarga. Hal ini menyesuaikan penghasilan suaminya yang hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.

“Suami saya buruh bangunan. Kalau makan, untuk protein pakai telur ayam, tempe dan tahu. Ada rezeki lebih beli ikan atau daging ayam. Kalau daging sapi mahal,” terangnya.

Ia menimpali faktor penghasilan memang jadi penentu. Sebab, masih banyak keperluan lain yang harus juga dipenuhi terutama bagi anak-anaknya.

“Seperti keperluan sekolah dan lain-lain. Jadi pandai-pandai hemat. Mudah-mudahan lah harga di pasar bisa murah. Kalau murah, bisa juga beli. Saya yang penting ada beras dulu lah," tukasnya.