OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan melalui siaran persnya menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih dalam kondisi terjaga didukung kinerja intermediasi yang menguat dan profil risiko yang manageable.

Pasar keuangan global mencatat penguatan terutama di emerging markets sepanjang Oktober hingga pertengahan November 2018 terkait respon positif hasil midterm election AS yang diperkirakan dapat meningkatkan check & balance pengambilan kebijakan AS.

Baca: OJK Ingatkan Menabung dan Bijak Mengelola Keuangan

Sementara itu, rilis data tenaga kerja dan inflasi AS yang berada di bawah ekspektasi pasar telah menahan kenaikan yield US Treasury dan penguatan index dolar AS. Penurunan harga minyak dan kesepakatan soft Brexit Inggris juga direspon positif pasar.

Perkembangan global tersebut diiringi dengan kinerja emiten di kuartal 3 yang terus membaik memberikan sentimen positif terhadap pasar keuangan domestik.

Per 23 November 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan sebesar 3 persen mtd disertai dengan penurunan volatilitas.

Penguatan IHSG didorong oleh sektor keuangan, industri dasar, dan properti. Investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp9,5 triliun pada Oktober 2018 dengan net sell sebesar Rp3,4 triliun.

Sementara itu, di pasar Surat Berharga Negara (SBN), yield tenor jangka pendek, menengah, dan panjang turun masing-masing sebesar 34 bps, 52 bps, dan 49 bps mtd. Investor nonresiden melanjutkan net buy sebesar Rp30,3 triliun Oktober 2018 net buy sebesar Rp13,4 triliun.