Laga Bali United Vs Persija Dihentikan, Ini Peraturan Flare di Sepakbola

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (“UU SKN”), induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

Dalam hal ini, induk organisasi cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (“PSSI”).

PSSI merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yaitu Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).

Soal penggunaan flare, melihat kepada aturan yang dikeluarkan oleh FIFA, dalam Pasal 52 huruf c butir i) FIFA Stadium Safety and Security Regulations diatur sebagai berikut:

The stadium safety and security management team must adopt and enforce a clear policy prohibiting spectators from bringing flares, fireworks or other forms of pyrotechnics into the stadium. This should be clearly stated in the stadium code of conduct.

Kemudian, jika melihat kepada aturan yang berlaku untuk sepak bola di Indonesia yang diterbitkan oleh PSSI, Kode Disiplin PSSI 2018 (“Kode Disiplin PSSI”) berlaku untuk setiap pertandingan dan kompetisi resmi.

Kode Disiplin PSSI berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia, khususnya, tetapi tidak terbatas pada:

Anggota PSSI; Anggota dari Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten/Asosiasi Kota PSSI; Klub non-anggota PSSI yang berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi; Ofisial; Lembaga terafiliasi PSSI; Pemain; Perangkat pertandingan; Perantara pemain berlisensi; Pengurus. Setiap orang atau badan yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan atau kompetisi resmi; setiap kandidat dalam pemilihan PSSI yang bukan ofisial, pemain, perangkat pertandingan, agen atau yang memiliki otorisasi dari PSSI; dan Penonton

Induk organisasi cabang olahraga, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional.Tingkah Laku Buruk yang Dilakukan Penonton Pertandingan Sepak Bola