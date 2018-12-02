Liga Spanyol

Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol SCTV Malam Ini: Barcelona Vs Villareal, Alaves Vs Sevilla

Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol (La Liga) pekan ke-14 akan mempertemukan Barcelona melawan Villarreal.

Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol SCTV Malam Ini: Barcelona Vs Villareal, Alaves Vs Sevilla
LLUIS GENE/AFP
Megabintang FC Barcelona, Lionel Messi, merayakan gol yang dicetak ke gawang SD Huesca dalam laga Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Barcelona pada 2 September 2018. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung (Live) Liga Spanyol (La Liga) pekan ke-14  akan mempertemukan Barcelona melawan Villarreal dimulai Senin (3/12/2018) pukul 00.30 WIB.

Siaran langsung (live) Barcelona vs Villarreal terjadwal di channel SCTV dan beIN Sports 2.

Terpaut satu poin dari Sevilla, Barcelona siap kembali ke puncak tatkala menghadapi Villarreal.

Pertandingan Barcelona vs Villarreal akan dilaksanakan di Stadion Camp Nou.

Berikut statistik kedua tim:

Head to Head Terakhir Barcelona vs Villarreal:
09/05/2018: Barcelona 5-1 Villarreal
10/12/2017: Villarreal 0-2 Barcelona 
06/05/2017: Barcelona 4-1 Villarreal
08/01/2017: Villarreal 1-1 Barcelona
20/03/2016: Villarreal 2-2 Barcelona

5 Laga Terakhir Barcelona:
Rayo Vallecano 2-3 Barcelona
Inter Milan 1-1 Barcelona
Barcelona 3-4 Real Betis
Atletico Madrid 1-1 Barcelona
PSV Eindhoven 1-2 Barcelona

5 Laga Terakhir Villarreal:
Villarreal 1-1 Levante
Rapid Wien 0-0 Villarreal
Rayo Vallecano 2-2 Villarreal
Villarreal 2-1 Real Betis
Rangers 0-0 Villarreal

Deportivo ALaves Vs Sevilla Pukul 02.45 WIB

Ajang kompetisi LaLiga Spanyol pekan ke-14 akan kembali bergulir dengan menyajikan salah satu laga yang sudah dinanti-nanti yakni antara Alaves melawan Sevilla yang akan berlangsung pada tanggal 3 Desember 2018 di Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) pada pukul 02:45 WIB.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Barcelona
Villareal
Sevilla
Jadwal Liga Spanyol
SCTV
Klasemen Liga Spanyol
Jadwal siaran langsung
Berita Terkait :#Liga Spanyol
Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan