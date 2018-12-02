Liga Spanyol
Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol SCTV Malam Ini: Barcelona Vs Villareal, Alaves Vs Sevilla
Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol (La Liga) pekan ke-14 akan mempertemukan Barcelona melawan Villarreal.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung (Live) Liga Spanyol (La Liga) pekan ke-14 akan mempertemukan Barcelona melawan Villarreal dimulai Senin (3/12/2018) pukul 00.30 WIB.
Siaran langsung (live) Barcelona vs Villarreal terjadwal di channel SCTV dan beIN Sports 2.
Terpaut satu poin dari Sevilla, Barcelona siap kembali ke puncak tatkala menghadapi Villarreal.
Pertandingan Barcelona vs Villarreal akan dilaksanakan di Stadion Camp Nou.
Berikut statistik kedua tim:
Head to Head Terakhir Barcelona vs Villarreal:
09/05/2018: Barcelona 5-1 Villarreal
10/12/2017: Villarreal 0-2 Barcelona
06/05/2017: Barcelona 4-1 Villarreal
08/01/2017: Villarreal 1-1 Barcelona
20/03/2016: Villarreal 2-2 Barcelona
5 Laga Terakhir Barcelona:
Rayo Vallecano 2-3 Barcelona
Inter Milan 1-1 Barcelona
Barcelona 3-4 Real Betis
Atletico Madrid 1-1 Barcelona
PSV Eindhoven 1-2 Barcelona
5 Laga Terakhir Villarreal:
Villarreal 1-1 Levante
Rapid Wien 0-0 Villarreal
Rayo Vallecano 2-2 Villarreal
Villarreal 2-1 Real Betis
Rangers 0-0 Villarreal
Deportivo ALaves Vs Sevilla Pukul 02.45 WIB
Ajang kompetisi LaLiga Spanyol pekan ke-14 akan kembali bergulir dengan menyajikan salah satu laga yang sudah dinanti-nanti yakni antara Alaves melawan Sevilla yang akan berlangsung pada tanggal 3 Desember 2018 di Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz) pada pukul 02:45 WIB.
-
Siaran Langsung (Live) Liga Spanyol Barcelona vs Villareal SCTV Senin 3 Desember Dini Hari
-
Klasemen La Liga Spanyol usai Barcelona Vs Real Betis & Celta Vigo Vs Real Madrid
-
Nonton di HP! LIVE STREAMING Barcelona Vs Real Betis, Berlangsung Mulai Pukul 22.15 WIB
-
Klasemen La Liga Spanyol: Barcelona Kokoh di Puncak, Real Madrid Tak Masuk Lima Besar
-
LIVE BOLA Streaming Babak I Vallecano Vs Barcelona, Suarez Bawa Barca Unggul Sementara