Selebrasi para pemain AS Roma usai menciptakan gol.

Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Italia Senin Dini Hari: AS Roma Vs Inter, Chievo Vs Lazio

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung Seri A Liga Italia Senin (3/12/2018) dini hari mempertemukan tim papan atas Chievo Vs Lazio pukul 00.00 WIB dan AS Roma Vs Inter pukul 02.30 WIB.

Kompetisi Serie A Italia pekan ke-14 akan kembali menyuguhkan pertandingan antara tim juru kunci Chievo yang akan melawan tim papan atas klasemen Lazio.

Pertandingan ini rencananya akan berlangsung pada tanggal 3 Desember 2018 di Stadio Marc’Antonio Bentegodi (Verona) pada pukul 00:00 WIB.

Di pertandingan terakhirnya Chievo kembali gagal untuk meraih poin penuh setelah puas bermain imbang atas Napoli dengan skor 0 – 0.

Hasil seri tersebut menjadi poin pertama bagi Chievo sekaligus akan menjadi modal yang cukup bagus bagi Chievo yang akan bermain sebagai tuan rumah pada laga kali ini.

Chievo yang akan bermain di kandang sendiri pada laga ini tentu harus dapat memanfaatkan peluang untuk meraih hasil yang lebih maksimal lagi.

Chievo harus menurunkan semua pemain terbaiknya dan menerapkan strategi yang lebih matang sehingga dapat memberikan performa yang maksimal agar berpeluang untuk dapat memetik kemenangan dan mengamankan 3 poin di laga kali ini.

Lazio – Sementara itu tim tamu Lazio yang akan bertandang ke markas Chievo pada laga ini juga memetik hasil yang sama dengan tim tuan rumah.

Dimana pada laga terakhirnya Lazio juga harus puas bermain imbang 1 – 1 ketika menjamu AC Milan.