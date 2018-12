Jadwal Liga Italia: Siaran Langsung Bola Serie A beinsport AC Milan Vs Parma, Roma Vs Inter Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Italia kembali berlanjut malam ini, Minggu (2/12/2018) dan Senin (3/12/2018) dini hari.

Laga AC Milan vs Parma dan AS Roma vs Inter Milanakan disiarkan langsung di beinsports.

Pengguna Telkomsel dapat menonton secara streaming di aplikasi Maxstream, dengan memilih channel Bein Sports.

Pada pekan ke-14 ini, tiga pertandingan telah bergulir.

SPAL bermain imbang 2-2 saat melawan Empoli, sementara Juventus menghajar tim tuan rumah Florentina 3-0.

Sampdoria juga mempermalukan Bologna dengan skor 4-1.

Saat ini, Juventus semakin kokoh di puncak klasemen, dengan mengumpulkan 40 poin.

Mereka selisih 11 angka dari Napoli, yang kini duduk di peringkat dua.

Di bawah Napoli ada Inter Milan dengan menorehkan 28 poin.

Baik Napoli ataupun Inter Milan masih memiliki kesempatan untuk menambah poin mereka.