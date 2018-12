Sedekah Sembako, Inilah Program Utama Komunitas Perduli Sesama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komunitas Perduli Sesama hampir dua tahun sejak terbentuk, tanggal 24 Januari 2017), telah memiliki berbagai program, di antaranya sedekah sembako yang menjadi program utama komunitas ini.

Lainnya berupa One Week Seven Kilogram of Rice, Bedah Rumah Kecil-kecilan ala Gerakan Peduli Sesama, Berbagi Alat Tulis Sekolah untuk Anak Yatim, Buka Bersama dengan Anak Yatim, Berbagi Baju Lebaran untuk Anak Yatim, Berbagi Baju Layak Pakai untuk Anak Yatim dan Dhuafa.

Tidak hanya itu, masih ada lagi Khitanan Massal untuk Anak Yatim, Program Berbagi Paket Lebaran untuk Dhuafa, Program Berbagi THR untuk Dhuafa, Program Berbagi Zakat untuk Dhuafa dan Program Sedekah untuk Anak Yatim dan Dhuafa.

Baca: Komunitas Gerakan Peduli Sesama, Bayu: Lahir dari Pengalaman Hidup

Baca: Berburu Predikat Juara Kelas yang Jadi Kebanggaan Sekaligus Eksistensi

"Kita mengumpulkan sumbangan dari rekan-rekan, seikhlasnya yang semata-mata untuk berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan,” terang Bayu Tahir, sebagai pencetus berdirinya komunitas gerakan peduli sesama.

Banyak yang terlibat dalam komunitas ini, mulai dari para siswa, anak muda dan juga para warga dengan berbagai usia dan latar belakang.

Denga moto ‘Senyum Mereka Ialah Kebahagian Kita’, komunitas ini telah membantu warga di 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas.

Sembilan Kecamatan itu diantaranya Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tangaran, Kecamatan jawai, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Tebas, Kecamatan Paloh dan Kecamatan Galing.

Baca: Teknik Elektro Polnep Pasang LED Signbord Tenaga Surya di Lemukutan

Bahkan atas apa yang telah dilakukan, mereka berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan Pemuda Pelopor Kalbar tahun 2017 bidang kepeloporan sosial, budaya dan pariwisata.

Juga sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Award (SIA), tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 melalui program Sedekah Sembako dengan Menyisihkan Uang Jajan Siswa bidang Pendidikan.