Lirik Lagu Red Velvet - Really Bad Boy (RBB), Dari Bahasa Korea Hingga Indonesia

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Red Velvet baru saja comeback dengan lagu terbarunya.

Grup Red Velvet yang terdiri dari Joy, Irene, Seulgi, Yeri, dan Wendy ini hadir dengan mini album kelima mereka.

Grup asuhan SM Entertainment, Red Velvet baru saja comeback dengan album RBB atau Really Bad Boy pada Jumat (30/11/2018) pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Lagu ini pun mendadak viral dan disukai oleh pecinta K-Pop.

Nah kamu yang suka lagu RBB ini, berikut Tribunpontianak.co.id bagi lirik dan terjemahannya buat kamu.

Really Bad Boy by Red Velvet

Hey No Alright alright

Bad boy bad boy Alright 1 2 5 Uh



yojeum na jogeum paenik sanghwang Ha

soljikhi wanjeon holliginde Hey

meorissok eotteon nyeoseok

geu saenggak hanappuniya

One one one one

One one one one

One one one one



Ah ah ah

Alright hey

chingudeul Say gyaeneun andwae

neomu nappa nega dachyeo

Ah ah ah

nuga mallyeo naega joheumyeon ganeun geojyo

Oh oh my god



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad

bad bad bad bad boy



Bang bang pow

He’s a really bad boy

jalsaenggin geu eolgul hana mitgo sandaeyo

gwaenchanhdamyeon neol naega gildeuryeo bolge Boy

Mine Mine Mine Mine



Ah ah ah

Alright hey

meosdaero hae heorakhalge

issneun himkkeot nappajyeo bwa

Ah ah ah

geureon nega byeonhaegal ttae jjarishaji

Oh oh my god



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad

bad bad bad bad boy



akkawo dareun i nan mot jwo bwa

naega neol saranghaneunde

nugurado heumppeok ppajyeobeoril

You’re a bad boy

and you’re bad for me

You’re a bad boy

and you’re bad for me



amuri nappado nan joha bwa

sesange neon bichi na

nugurado heumppeok ppajyeobeorilgeol

You’re a bad boy

and you’re bad for me

You’re a bad boy

and you’re bad for me



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



Terjemahan Bahasa Inggris Lagu Red Velvet - Really Bad Boy