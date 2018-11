Garuda Indonesia Hadirkan New Inflight Menu Kolaborasi Bersama Hokben

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Maskapai nasional Garuda Indonesia dan restoran kuliner bergaya jepang HokBen.

Mengumumkan kolaborasi penyediaan “New Inflight Menu” pada sejumlah layanan penerbangan rute domestik Garuda Indonesia yang akan mulai tersedia pada periode penerbangan 5 Desember 2018 hingga 30 Januari 2019.

Kolaborasi penyediaan “New Inflight Menu” tersebut ditandai dengan press conference dan penyajian menu terbatas pada sejumlah pengunjung di restoran HokBen cabang Pondok Indah Mall 1, Kamis (29/11/2018).

Peluncuran ini turut dihadiri oleh Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah, Direktur Layanan Garuda Indonesia Nicodemus P Lampe, Direktur Pengembangan Bisnis HokBen Martin Wardjojo dan Marketing Communications Group Head HokBen Francisca Lucky.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara melalui press release yang disampaikan kepada Tribunpontianak.co.id mengungkapkan kolaborasi Garuda Indonesia dan HokBen dalam menghadirkan “New Inflight Menu” ini merupakan komitmen berkelanjutan maskapai dalam menghadirkan New Inflight Experience kepada pengguna jasa.

Layanan ini sekaligus memberikan nilai tambah tersendiri kepada pengguna jasa ketika menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia.

"Adapun pada tahap awal ini, Garuda Indonesia dan HokBen menyepakati komitmen penyediaan new inflight menu yang akan mencapai lebih dari 28 ribu meals yang dilayani untuk di 11 rute penerbangan setiap hari Rabu dan Sabtu," papar Ari

Ari menambahkan, “Hadirnya varian new inflight menu di pesawat tersebut juga merupakan bagian dari komitmen maskapai dalam menyelaraskan customer voice yang menginginkan ragam menu yang berbeda di penerbangan Garuda Indonesia. Perubahan ini juga bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk menarik pasar millennial dan berusaha untuk lebih dekat dengan kebutuhan mereka".

“Dipilihnya HokBen sebagai partner pertama penyediaan “new inflight menu” tersebut juga tidak terlepas dari kualitas dan varian menu yang dimiliki HokBen, dimana HokBen merupakan salah satu menu favorit masyarakat Indonesia dan juga konsumen Garuda Indonesia. Kami optimistis hadirnya menu HokBen pada layanan penerbangan kami akan memberikan pengalaman berbeda bagi pengguna jasa dalam menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia.” Jelas Ari

Hadirnya varian “new inflight menu” HokBen di layanan penerbangan Garuda Indonesia telah melalui serangkaian proses dalam penyajian menu baru tersebut di pesawat khususnya pada aspek standarisasi kualitas makanan, mekanisme pengiriman dan distribusi makanan, safety & security serta aspek-aspek penunjang lainnya.



Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Bisnis HokBen Martin Wardjojo mengungkapkan, ” HokBen memiliki Visi ‘Bring Goodness to Nourish People Life through Creating and Providing Integrity Food’ , kerjasama ini adalah Sebuah kebanggaan bagi kami, dimana HokBen bisa berkolaborasi dengan maskapai nasional Garuda Indonesia.

Khusus untuk kolaborasi ini, kami memberikan menu favorit HokBen yakni Egg Chicken Roll, Beef Teriyaki, dan Chicken Steak lengkap dengan pudding sebagai dessertnya. Sudah pasti ketiganya dilengkapi dengan acar dan mayonnaise khas HokBen yang menjadi signature HokBen. Pihaknya juga menyediakan mainan (kids toys) dalam setiap child meal-nya.

“Semoga kolaborasi ini, bisa memuaskan harapan semua dari penumpang Garuda Indonesia, dan juga customer HokBen khususnya. New experience, same great taste !,” tutup Martin Wardjojo.