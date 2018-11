Forum BUMN Gelar Kegiatan BUMN Mengajar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Forum BUMN Provinsi Kalbar menggelar kegiatan BUMN Mengajar di Gedung Amphiteater, Lantai 3, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Kamis (29/11/2018).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, Kamarullah, Ketua Forum BUMN Kalbar, Susanna Saragih, serta perusahaan BUMN diantaranya Garuda Indonesia, BRI, BNI, BGR, Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra, Damri, Jamkrindo, Antara, PLN, Telkom Indonesia.

BUMN Mengajar mengangkat tema Internet of Things for Better Life, oleh General Manager Telkom Wilayah Kalbar,

Bayun Royong Rohadi.

Bayun yang memulai materi dengan interaktif dan gimmick mengungkapkan saat ini internet sudah menjadi kebutuhan.

"Semua aktivitas sudah terhubung dengan internet. Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan. Revelusi di bidang teknologi dan informasi kian pesat. Tahun 2020 diperkirakan ada 50 miliar pengguna internet di dunia dan jumlahnya akan terus bertambah," ungkap Bayun.

Untuk memberikan edukasi, Bayun juga memfasilitasi peserta mengakses internet sepuasnya melalui produk Telkom Wifi.id. Melalui aplikasi peserta menjawab berbagai pertanyaan Bayun untuk mendapatkan doorprize dari Telkom.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Untan Pontianak, Kamarullah menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan BUMN Mengajar.

"Kegiatan BUMN ini diharapkan ikut mencerdaskan bangsa. Apalagi apa yang dibahas melalui kegiatan ini menjadi kebutuhan dan sudah menjadi bagian hidup di tengah masyarakat," ujarnya.

Ketua Forum BUMN yang juga General Manager Garuda Indonesia Cabang Pontianak, Susanna Rotua Saragih mengatakan hadirnya BUMN Mengajar sebagai bentuk mendekatkan diri dan mengenalkan perusahaan milik negara kepada mahasiswa.

Melalui kegiatan ini ia berharap kedepan generasi penerus mengetahui perusahaan BUMN dan bidangnya. Sehingga jika ada lowongan pekerjaan dan lainnya bisa masuk disesuaikan dengan bidang dan minat masing - masing.

"Saya merasa bangga sekali berada dikalangan pendidik, civitas akademi dan mahasiwa Untan. Kami Forum BUMN Provinsi Kalbar telah terbentuk 17 Oktober 2018. Saat ini terdapat 31 perusahaan BUMN yang telah bergabung pada Forum BUMN. Terimakasih kepada Telkom Indonesia yang telah bersedia membagi pengetahuan dan wawasan tentang dunia bisnis Telkom Indonesia dan knowledge terkait internet," ujarnya.

