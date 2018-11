BUMN Mengajar Angkat Tema Internet of Things for Better Life

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Forum BUMN Provinsi Kalbar menggelar kegiatan BUMN Mengajar di Gedung Amphiteater, Lantai 3, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Kamis (29/11/2018).

BUMN Mengajar mengangkat tema Internet of Things for Better Life, oleh General Manager Telkom Wilayah Kalbar, Bayun Royong Rohadi. Sebelum memulai materi, Bayun membangun suasana dengan tanya jawab interaktif.