5 Episode Series Spongebob Squarepants Belum Tanyang Pasca Meninggalnya Kreator Stephen Hillenburg

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berita duka dunia hiburan, khususnya pecinta kartun Spongebob Squarepants baru saja menerpa para penggemar.

Kreator Spongebob Squarepants, Stephen Hillenburg meninggal dunia pada usia 57 tahun, Selasa (27/11).

Stephen Hillenburg menulis naskah episode pertama Spongebob Squarepants bersama dengan Derek Drymon dan Tom Hill dengan judul pertama ''Help Wanted'' yang dirilis pada 1 Mei 1999.

Meskipun Nickelodeon belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Stephen Hillenburg,namun sepeninggalannya setidaknya ada lima episode series dan satu film (movie) yang belum dirilis namun sudah siap.

Adapun kelima episode series dan satu film (movie) tersebut, dikutip melalui laman TribunJateng.com adalah "Gary and Spot," "The Nitwitting," "The Ballad of Filthy Muck," "Sandy's Nutty Nieces", "TBA (belum resmi)," dan satu movie "It's a Wonderfull Sponge," yang akan rilis pada 2020.

Beberapa sumber mengatakan, kepergian Stephen tidak akan mengganggu produksi Spongebob Squarepants.

Karena Stephen tidak selalu membuat semua episode Spongebob Squarepants, dalam perjalanan pembuatan Spongebob Squarepants, naskah dan animator seringkali berganti-ganti.

Steven Hillenburg sendiri terakhir berkecimpung langsung dalam pembuatan Spongebob Squarepants adalah pada tahun 2015.

Episode paling akhir yang dibuat Stephen Hillenburg adalah The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015).

