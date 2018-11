Tak hanya masuk sebagai artis Korea tercantik, Jun Ji Hyun mungkin juga menjadi artis Korea dengan bayaran termahal.

Mengawali karirnya tahun 1997, wanita kelahiran 30 Oktober 1981 ini terkenal melalui aktingnya dalam film komedi My Sassy Girl tahun 2001.

Sedangkan drama terakhirnya, The Legend of The Blue Sea mampu membuat Jun Ji Hyun mendapatkan bayaran sebesar 100 juta won atau sekitar Rp1,25 miliar per episode.