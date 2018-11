TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinggalkan Keluarga Selama 4 Bulan, Ini Video Mengharukan Iko Uwais Berkumpul Bersama Anak-anaknya.

Setelah berpisah selama 4 bulan, akhirnya kemarin Minggu (25/11/2018) keluarga Iko Uwais dan Audy Item kembali bersama.

Sebelumnya sekitar 4 bulan Iko Uwais harus meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk sebuah proyek film di luar negeri.

Baca: 5 Seleb Korea yang Dulunya Idol K-Pop Kini Beralih ke Akting, Dari Park Hyung Sik Hingga Baro

Baca: DERETAN Artis dengan Bayaran Termahal, Ada Yang Sampai Rp 250 Juta per Episode

Baca: Hari Guru Nasional, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor DPRD Sampaikan 3 Tuntutan

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini: Madura United Vs PSIS, Borneo FC Vs Persela

Selama itu, pantauan Sripoku.com dari instagramnya, Iko Uwais pun terpaksa berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya melalui video call.





Melihat sang ayah tiba, langsung saja putri pertma Iko Uwais dan Audy Item,



Tak ketinggalan sang adik Namun kemarin Minggu (25/11/2018), momen mengharukan pun terjadi, sesaat setelah Iko Uwais tiba didepan rumahnya terlihat kedua putrinya telah menunggu di depan pintu rumah.Melihat sang ayah tiba, langsung saja putri pertma Iko Uwais dan Audy Item, Atreya Syahla Putri Uwais langsung memeluk dan minta digendong oleh Iko.Tak ketinggalan sang adik Aneska Layla Putri Uwais pun turut serta dalam gendongan Iko Uwais.

Momen mengharukan itu pun tampak sengaja direkam oleh Audy Item, dan diposting di akun Instagram pribadinya @audyitem Minggu (25/11/2018).

Detik-detik Iko Uwais bertemu anak-anaknya (kolase.sripoku.com/instagram/audyitem)

Hal yang sama pun turut dilakukan Iko Uwais.

Melalui instagramnya, Iko Uwais memposting momen saat dirinya kembali bertemu dengan kedua anaknya.

Ia pun tampak menuliskan kalimat yang juga terlihat mengharukan.

"All my struggles are only for you guys..

Back to my Family #Love," tulis Iko Uwais di postingan Instagramnya Iko.Uwais Minggu (25/11/2018).