Fakultas Ekonomi Untan Gelar Economic Futsal Competition XI Untuk Korban Palu Donggala

Laga Pembuka Economic Futsal Competition XI antara Kancil BBK (Hitam) vs Kota Pontianak (Biru) di Gor Pangsuma, Senin (26/11/2018)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ya' M Nurul Anshory

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Event Economic Futsal Competition XI, di Gor Pangsuma, Senin (26/11/2018) pukul 07.00 WIB merupakan laga amal untuk koban bencana Palu Donggala.

Laga yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak ini juga di dukung oleh Tribun Pontianak dan sponsor lainnya.

Laga pembukaan mempertandingkan antara Kancil BBK vs Kota Pontianak.

Dijumpai Tribun, Senin (26/11/2018) Ketua Panitia acara, Tan Muhammad Hibatul Wafi (21) mengatakan pada laga amal kali ini ada tiga partai yang bertanding.

Diantaranya Kancil BBK vs Kota Pontianak, pukul 19.00 WIB. Dilanjutkan Kancil BBK vs Untan Lima, kemudian Kota Pontianak vs Untan.

"Tujuan laga amal ini, agar kita peduli sesama manusia, jadi semua hasil tiket akan disumbangkan kepada korban bencana Palu dan Donggala," ujar Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi ini.

Tamu undangan yang turut hadir pada acara ini yakni, Dekan Fakultas Ekonomi Untan Dr. Hj Jamaliah S.E M.Si, Kepala Disporapar Kalbar Ir. Syarif Soleh Alkadri, Wakil Ketua Umum KONI Kalbar Drs. Suhadi S.W M.Si dan Kajordam (Kepala Jasmani) XII Tanjungpura Kolonel Armed Heri Suprapto S.Pd.

Wafi berharap dengan diadakannya acara ini, kita masyarakat di Kalbar bisa peduli sesama manusia.

Wafi juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi, serta para sponsor salah satunya Tribun Pontianak.