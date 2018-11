Inilah Agenda Wabup Kapuas Hulu, Senin Besok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Besok Senin (26/11/2018) pukul 08.00 WIB, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero rencana akan menghadiri acara pelatihan teknis kearsipan di Lingkungan Pemda Kapuas Hulu tahun 2018.

Acara berlangsung di Gedung Korpri Putussibau, Jl Rahadi Usman, Kecamatan Putussibau Utara, tepatnya disamping Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas Hulu.

Padam Lampu, Malam Ini Angin Kencang di Putussibau

Pelatihan tersebut akan berlangsung dari tanggal 26-30 November 2018, dan peserta adalah pegawai teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri.

Selain itu acara pembukaan tersebut, juga akan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemda kabupaten Kapuas Hulu, dan para tamu undangan lainnya.

