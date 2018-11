Arti dan Lirik Lagu Playing With Fire BLACKPINK, Ternyata Pesannya Amat Dalam!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Lagu Playing With Fire milik Girls Band asal Korea Selatan (Korsel) BLACKPINK, saat ini masih terus dikunjungi di Youtube.

Sejak diunggah dua tahun lalu, saat ini penikmat Playing With Fire milik BLACKPINK sudah mencapai 297,8 juta.

Video klip yang diposting di Youtube 31 Oktober 2016 ini disukai 2,4 juta, hingga Sabtu (24/11/2018).

Playing with Fire menjadi musik video ketiga BLACKPINK yang mendulang jutaan viewers selain Boombayah dan As If It’s Your Last.

Ada juga Stay dan Whistle.

Baca: Rumor Kencan Personil BLACKPINK, Jennie Pernah Digosipkan Pacaran Dengan Produser Musik

Baca: Jadwal Konser BLACKPINK di Indonesia: Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa Tampil di Januari 2019

Playing With Fire sendiri berasal dari almbun BLACKPINK berjudul SQUERE TWO.

Playing With Fire saat ini sudah sangat familiar di telinga pecinta musik-musik K-Pop di Tanah Air.

Kira-kira bagaimana liriknya dalam Bahasa Korea dan apa yah artinya dalam Bahasa Indonesia?

Berikut Tribunpontianak mengutip www.wattpad.com: