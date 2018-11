30 Tahun Puskopdit BKCU Kalimantan Angkat Tema Create Values for People and Community

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tahun 2018 merupakan tahun yang spesial bagi gerakan credit union dunia dan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) BKCU Kalimantan.

Tahun ini, insan CU seluruh dunia merayakan 200 tahun kelahiran Fredrich Wilhelm Raiffeisen, pendiri credit union.

Di Asia, dalam kordinasi ACCU, perayaan 200 tahun Raiffeisen mengambil tema "Rekindling Raiffeisen's Ideologies in the Hearth o Every Credit Union". Ketua Pengurus Puskopdit BKCU Kalimantan, Edi V Petebang mengatakan sebagai wujud syukur, pihaknya telah menyiapkan serangkaian acara untuk memaknai 3O tahun karya Puskopdit BKCU Kalimantan.

"Tema kita 30 Tahun Puskopdit BKCU Kalimantan Create Values for People and Community. Kita, para aktivis dan anggota credit union, diingatkan bahwa mempraktikkan ideologi, misi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip credit unionlah yang akan membuat credit union sehat, kokoh, berkelanjutan dan membuat anggotanya berdaya dan mandiri," ujar Edi saat Konferensi Pers Puskopdit Kalimantan, Hotel Ibis, Sabtu (24/11/2018).

Ketua SC, Marselus Sunardi mengatakan Puskopdit BKCU Kalimantan dalam rangka HUT-30 menggelar serangkaian kegiatan seperti berbagi kasih ke Panti Asuhan Bunda Pengharapan Sungai Raya dan Terasa Bakti di Batu Layang. Selain itu sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda.

Penyuluhan bekerjasama dengan BNN Provinsi Kalbar dilakukan di Sekolah SMK Negeri 3 Pontianak, SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak dan SMK Santa Maria Pontianak dilakukan pada tanggal 14, 16 dan 17 November 2018

Sebagai ungkapan terima kasih dan mengenang para pendahulu CU, Pengurus, Pengawas dan Manajemen CU anggota Puskopdit BKCU Kalimantan melakukan ziarah dan tabur bunga di makam aktivis CU yang telah meninggal dunia di tempat CU-nya berada.

Kegiatan ini serentak dilakukan di berbagai tempat bertepatan dengan hari Pahlawan, 10 November 2018. Untuk mengenang sejarah dan 30 tahun perjalanan BKCU Kalimantan akan dilaunching Buku 30 Tahun BKCU Kalimantan yang ditulis Edi V Petebang, Stefanus Wakidi dan Agung KN sejak Mei 2018 lalu.

Rangkaian lain yang berpusat di Hotel Ibis yaitu launching E-Payment dan modul diklat Puskopdit BKCU Kalimantan. Bersamaan dengan kegiatan BKCU juga fokus pada pemberdayaan anggota dengan memamerkan hasil produk kelompok binaan CU.

Selain itu juga digelar rangkaian lainnya yaitu jalan sehat dan senam sehat, menanam bibit pohon bakau di Mempawah Mangrove Conservation dan RARK serta RAPB TB 2019. "Rangkaian kegiatan lain yaitu donor darah, Seminar Nasional, misa syukur 30 tahun BKCU Kalimantan, puncak peringatan nanti akan ada BKCU night yang akan dihadiri Wako Pontianak dan pejabat terkait," ujarnya.