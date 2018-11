Top 10 Musik Internasional Volare 25 November

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (25/11/2018) berikut ini.

Chart VNOS lagu-lagu luar setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Superior Emotion Cautious Clay feat

AlunaGeorge

2. Overtime Jessie Ware

3. Clueless The Marias

4. Picture of Girls Wallows

5. Can’t Knock the Hustle Weezer

6. Feeling Lonely Boy Pablo

7. Comeback Kid Sharon Van Etten

8. Sucker Punch Sigrid

9. Nightmares Easy Life

10. Tightrope Young the Giant