Top 10 Musik Indo Volare 25 November yang Wajib Kamu Tahu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air yang masih menjadi pendengar setia di radio volare, Tribun punya bocoran nih buat kamu.

Berikut Top 10 minggu ini yang bakal diputar pukul 11.00-12.00 WIB dan dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Waves Neonomora

2. Hargai Cinta Rizky Febian

3. Hasrat Diastika

4. We Endah N Rhesa

5. Mandiri Polka Wars

6. Clouds North To East

7. Rest Your Head On the Day Endah N Rhesa Feat Sajama Cut

8. Guna Manusia Barasuara

9. Rubber Song Vira Talisa Feat Sore

10. Mine (Night) Raisa & Dipha Barus