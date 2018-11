Tompi Unggah Foto Gading dan Roy Marten Tengah Berpelukan, Netizen: Dalem Banget!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar perceraian Gading Marten dan Gisella Anastasia memang bukan isapan jempol belaka.

Pasalnya keduanya telah membenarkan jika pernikahan yang telah 5 tahun mereka bina ini terancam berakhir di meja hijau.

Kabar ini pun seakan petir di siang bolong yang mengagetkan banyak orang.

Tak hanya para penggemar, beberapa rekan artis pun ikut bersimpati dengan hancurnya rumah tangga yang banyak menjadi panutan ini.

Salah satunya sahabat Gading Marten, Tompi.

Sama-sama memiliki hobi di bidang fotografi, keduanya memang kerap terlihat bersama dalam beberapa acara.

Seakan ikut berduka atas kabar perceraian sahabatnya, Tompi terlihat mengunggah foto Gading di Instagram pribadinya.

Tak hanya Gading, dalam potret tersebut juga memperlihatkan sosok Roy Marten.

Bukan sekadar potret biasa, dalam foto itu terlihat Roy memeluk Gading seakan mengisyaratkan seorang anak yang mengadu akan kesedihannya pada sang ayah.

Makin menyentuh, Tompi bahkan menambahkan caption manis pada unggahannya.

"Its OK my son, everything is gonna be alright... One of my fave scene for fujinportrait project," tulis Tompi pada captionnya.