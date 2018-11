Ternyata Ini Arti Lagu Boombayah dan Wik Wik Ahh Ahh Milik BLACKPINK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Dua lagu dari berbeda negara ikut meramaikan Google Trend dalam beberapa hari terakhir.

Baru-baru ini, tampilnya BLACKPINK di Indonesia ikut membuat kata kunci BLACKPINK ramai di Google Trend.

BLACKPINK merupakan girl grup asal Korea Selatan.

Seputar 4 Personel Blackpink, dari Pemimpin Rapper Hingga Mahir Berbagai Bahasa

Sebelumnya, lagu dari Thailand, Wik Wik Ahh Ahh juga ikut sempat meramaikan kata kunci di google trend.

Baca: Profil Lisa BLACKPINK, Bias Sejuta Umat yang Punya Ayah Tiri Chef Terkenal Dunia

Baca: Sukses Sapa Penggemar di Indonesia, Ini Fakta Jisoo BLACKPINK, Berasal Dari Keluarga Kaya!

Berikut arti kedua lirik lagu dari dua negara tersebut. Mana yang lebih asik ?

Lirik Lagu Boombayah BLACKPINK Bahasa Korea

[Jennie] BLACKPINK in your areaBLACKPINK in your area

[Lisa] Been a bad girl I know I amAnd I’m so hot I need a fanI don’t want a boy I need a man