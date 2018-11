Pembakaran naga menutup perayaan Cap Go Meh 2569 yang di Pemakaman Yayasan Bhakti Suci, Jalan Adi Sucipto, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (3/3/2018) sore. Pembakaran naga yang dilakukan setelah ritual tutup mata ini untuk mengembalikan roh naga ke khayangan menurut kepercayaan Tionghoa.

Pro Kontra Cap Go Meh Pontianak Tahun 2019, Begini Respon Warganet

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Warganet ikut menyampaikan pendapatnya terkait dengan pro dan kontra perayaan Cap Go Meh di Pontianak tahun 2019 mendatang.

Hal itu mereka sampaikan melalui akun Facebook Tribun Pontianak Interaktif.

Berikut beberapa di antaranya:

“Alasan karena bertepatan dengan tahun politik saya rasa tidak tepat. Biarkan lah mereka menampilkan budaya nya selagi sesuai koridor yang ada, Kalbar beraneka ragam. "Kalbar Untuk Semua,” tulis Agoes Santiko.

“Cap goh meh itu adalah suatu Budaya & Agenda setiap Tahun. Atraksi Naga juga melibatkan bukan hanya etnis Tionghoa saja, tetapi juga ada multi Etnis yg ikut berpartisipasi terlibat dalam kegiatan budaya tersebut,” tulis Achion Liu.

“Cap Go Meh akan menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Peningkatan hunian hotel memberikan income buat Pemkot setempat di sektor pajak. Berdampak positif juga pada pedagang asongan, penjual es, dsb. Mari kita tunggu & hargai putusan Pemkot dlm hal ini setelah melakukan beberapa kajian dengan institusi POLRI & TNI,” tulis Achion Liu lagi.

“Dah mulai aneh kalbar sekarang... biase jak bro... ndk usah mulai bawa agama suku atau golongan lah... macam biase jak,” tulis Juliadi Mundung.

“Apa hubungan nya politik sama cap go meh cap go meh di rayakan 1tahun sekali bukan tiap hari Cap Go Meh bukan kampaye,” tulis Casablanca.

“Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam jenis suku etnis dan budaya. Termasuklah etnis china. Jadi biarkanlah mereka merayakan adat budaya seperti tahun2 lalu, jgn dicampur adukkan dan dibentur2kan dgn politik dll,” tulis Meliyana Meli.

“Tak masalah, kalbar aman dan harmonisaai antar umat beragama berjalan baik dan ini wajib dilanjutkan oleh pemimpin kalbar selanjutnya,” tulis Andreas Roman.

