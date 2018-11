Inilah Nama-nama Pemenang Fashion Parade Singkawang Grand Mall

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sedikitnya 41 peserta memeriahkan fashion parade di halaman Singkawang Grand Mal (SGM), Jalan Alianyang, Selasa (20/11/2018).

Fashion Parade adalah ajang fashion karnival bergengsi yang diselenggarakan Singkawang Grand Mall.

Berdasarkan penilaian dewan juri, memutuskan peserta atas nama Fellicia Dea Alexca berhasil menjadi juara 1 kategori Kids, Rizki Wulan Larasati juara 2 kategori Kids dan Atma Dewi juara 3 kategori Kids.

"Sementara Derry SP menjadi juara 1 kategori Umum, Alda Ananda Putri juara 2 kategori umum dan Melisa Putri juara 3 kategori umum," kata Marketing Communication Manager SGM, Widya S Ririen, Jumat (23/11/2018).

Sedangkan Wendi juara kategori King Of Parade, Najwa Putri Alifya juara kategori Queen Of Parade dan Elifa Aisya juara kategori Best Costume.

Kemudian Widia Nurtanti juara kategori Unique Costume, Filda Mustika juara kategori Beautiful Costume dan Divo Kyla Vergara juara kategori Most Inovation Costume.

SGM sebagai pioner, mempersembahkan fashion parade ini untuk Kota Singkawang.

Singkawang memiliki potensi daerah yang begitu besar, tentunya fashion parade ini bisa dijadikan agenda wisata yang membanggakan.

Fashion parade 2018 adalah fashion karnaval ke-2, dimana tahun lalu diselenggarakan pada bulan

Oktober yang menjadi kado ulang tahun untuk Kota Singkawang.