Hasil Voting Indonesian Idol Junior di RCTI Jumat 23 November, Seluruh Juri Peluk Putri

Hasil Indonesian Idol Junior RCTI Jumat 23 November, Juri Indonesian Idol Junior Peluk Putri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Babak Spakta Top 6 Indonesian Idol Junior di RCTI selesai digelar, Jumat (23/11/2018).

Hasil Voting menunjukkan, Putri harus tersingkir di babak Spekta Top 6.

Sebelum Hasil Voting dibacakan Putri sendiri tampil menawan dengan membawakan lagu Moving On.



“Wooow penampilan Putri nyanyikan lagu Moving On - @andienaisyah keren banget lho. Putri berhasil dapat 2 standing ovations dan dapat pelukan juga dari Kak @rizky_febian nih! Keren kan? Jangan lupa vote Putri ya! #SpektaTop6 #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @officialrcti,” tulis @IdolJuniorID.

Sementara kontestan lainnya, Gogo, Nashwa, Anneth dan Deven lolos ke babak selanjutnya.

“Selamat untuk Gogo, Nashwa, Anneth dan Deven kalian lolos ke babak selanjutnya! #SpektaTop6 #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI,” tulis akun resmi Indonesian Idol Junior @IdolJuniorID

Bagaimana penampilan para kontesntan?

1. Anneth

Anneth tampil luar biasa dengan menyanyikan Killing Me Softly.

“Penampilan luar biasa dari Anneth nyanyikan lagu Killing Me Softly - Roberta Flack berhasil dapat 3 standing ovations dan 1 standing on the chair ovation lho! Menurut kalian penampilan Anneth di #SpektaTop6 hari ini gimana? #IdolJunior2018 #SaatnyaJuniorJadiIdola @OfficialRCTI,” tulis @IdolJuniorID.