The Voice Indonesia

Jadwal The Voice Indonesia Hari Ini Kamis 22 November di GTV: Bakal Ada Banyak Hal Seru Lho!

Jadwal The Voice Indonesia Hari Ini Kamis 22 November: Bakal Ada Banyak Hal Seru Lho!

Jadwal The Voice Indonesia Hari Ini Kamis 22 November di GTV: Bakal Ada Banyak Hal Seru Lho!
Youtube The Voice Indonesia
Jadwal The Voice Indonesia Hari Ini Kamis 22 November di GTV: Bakal Ada Banyak Hal Seru Lho! 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal The Voice Indonesia hari ini Kamis (22/11/2018) akan dimulai pukul 19.30 WIB.

Saksikan The Voice Indonesia hari ini di link live streaming GTV.

The Voice Indonesia hari ini bakal benyak menyajikan kejutan. 

Dilansir akun @thevoicegtv, ada kisah romantis yang bikin para coach pada berpelukan.

Nah, ada apa ya sebenarnya? Nantikan The Voice Indonesia, babak Blind Audition di GTV.

Link Live Streaming The Voice Indonesia GTV

Link Live Streaming The Voice Indonesia GTV

Tags
The Voice Indonesia
GTV
Arman Maulana
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
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