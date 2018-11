Pemkab Kubu Raya Berharap SLRT dan Puskesos Efektif Entaskan Kemiskinan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menggelar Sosialisasi Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Gardenia, Rabu (21/11/2018).

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya H. Tomy mengatakan saat ini program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral sehingga masih kurang efektif dan efisien.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Maka dibutuhkan adanya sinergisitas, peningkatan akses dan integrasi layanan melalui sistem layanan dan rujukan secara terpadu," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu merupakan data miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, di bidang kegiatan statistic dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Dimana diakuinya secara global, atau persentase dari data base yang ada hampir sesuai, mamun apabila dijabarkan dengan by name by addres maka kesalahan data yang ada bias mencapai 50 persen.

"Hal ini, tentu akan menyulitkan bagi pelaksana terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu di Desa. Untuk itu, melalui Rujukan Terpadu dan pusat kesejahteraan sosial ini, kita harapkan dapat menajdi jembatan antara masyarakat miskin dengan permasalahan yang dihadapinya. Sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat sasaran," ungkapnya.

Ia mengatkan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri sosial RI nomor 15 tahun 2018, tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Dimana sekretariat SLRT berada dibawah Dinas Sosial Daerah Kabupaten yang dibantu oleh Supervisor ditingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa.

"Beberapa fungsi dari program SLRT adalah mengintegrasikan informasi, data dan layanan dalam hal membantu menginteegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah. Mengidentifikasi dan menangani keluahan serta melakukan rujukan, yakni merujuk keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai. Mencatat keluahan masyarakat, mendukung penerapan SPM dan membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu," katanya.

Dengan memperhatikan fungsi tersebut menurutnya SLRT merupakan program yang strategis untuk menjembatani anatara masyarakat miskin dengan Pemerintah.

"Tentu harapan kami penanganan fakir miskin lebih maksimal dan terarah serta data yang ada tidak menjadi bias," tutupnya.