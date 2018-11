Gara-gara Bongkar Jam Tangannya Palsu, Akun Ini Diblokir Aktor Ganteng Verrel Bramasta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Verrel Bramasta sontak menjadi sorotan warganet, usai sebuah akun Instagram @wristbuster mengklaim jam tangan merek Audemars Piguet yang dikenakan artis Verrel Baramasta adalah KW.

Akun ini tampaknya cukup terkenal di kalangan public figure tanah air, karena biasa memajang potret pengguna jam tangan paslu alias KW.

Sebelumnya, akun @wristbusters juga pernah mengklaim bahwa jam tangan yang dipakai oleh Saih Halilintar juga KW.

Dalam postingan pada Selasa (20/11/2018), akun @wristbusters mengunggah pose Verrell Bramasta yang sedang mengenakan jam tangan merek Audemars Piguet.

Akun tersebut melingkari perbedaan jam tangan asli dengan milik anak Venna Melinda itu.

“@bramastavrl what’s the matter? Why am I blocked? Oh because I’m not suppose to see shame.....for my Asian community blurry as fuck and still fake #wristbusters #diswristpectful #audemarspiguet #whoisthisguy credit: @simonzzo. (@bramastavrl kenapa sih? Kenapa aku diblokir? Oh mungkin karena harusnya aku tak melihat ini. Memalukan.. untuk masyarakat Asia. Buram sih, tapi tetap saja kelihatan palsu,” kata @wristbusters dalam bahasa Inggris.

Verrell Bramasta Pakai Barang KW (https://www.instagram.com/wristbusters/)

Dikutip Sripoku.com dari TribunJatim.com dari Gemnation.com, jam tangan mewah asal Swiss ini berharga fantastis.

Di laman Gemnation saja yang termurah yaitu Audemars Piguet Royal Oak Quartz 33mm Ladies Watch dibanderol harga 11,500 dolar atau sekitar Rp 168 juta.

Sedangkan, yang termahal yaitu Audemars Piguet Royal Oak Men's Watch mencapai harga 1,181,840 dolar atau sekitar Rp 17,2 miliar.

Atas postingan tersebut, artis kenamaan tanah air pun ikut berkomentar dalam laman Instagram @wristbusters.