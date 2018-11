Berada di Polandia, Wilda Siap Mewakili Indonesia di Ajang Miss Supranational 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Saat ini, Runner-up 2 Puteri Indonesia 2018, Wilda Octaviana Situngkir sedang berada di Polandia untuk mengikuti ajang pemilihan Miss Supranational.

Keberadaan Wilda di Negara yang terletak di benua Eropa itu, diketahui melalu postingan di akun Instagram miliknya @Situngkirwilda pada Selasa (20/11/2018).

"November 20th 2018. First day in Poland and I'am ready to start the day!" tulis Wilda dalam keterangan foto dirinya yang tampak sedang mengenakan kostum berwarna hitam sambil berdiri diatas salju.

Miss Supranational,adalah kontes kecantikan yang diprakarsai oleh World Beauty Association yang pertama kali diselenggarakan pada 2009.

Memiliki slogan Glamour, Fashion dan Natural Beauty, kontes Miss Supranational lebih memfokuskan kepada kecantikan yang natural serta keanggunan para perempuan dari seluruh dunia.

Tahun lalu, Miss Supranational 2017 diraih oleh Jenny Kim dari Korea yang dimahkotai langsung oleh Miss Supranational 2016 Srinidhi Shetty dari Indonesia.

Semoga tahun ini, Wilda berhasil meraih gelar sebagai Miss Supranational 2018 dengan dimahkotai langsung oleh Jenny ya, mari kita sama-sama memberikan dujungan dan doa buat Wilda.