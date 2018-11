Chew in your area

Sukses Sapa Penggemar di Indonesia, Ini Fakta Jisoo BLACKPINK, Berasal Dari Keluarga Kaya!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girlgrup asal Korea Selatan, BLACKPINK sukses menyapa penggemarnya di Indonesia.

BLACKPINK hadir di Shopee Road to 12.12 Senin (19/11/2018).

Aksi para member BLACKPINK bisa saksikan juga di televisi, karena disiarkan secara langsung di Trans7, GTV, SCTV dan Net TV.

Pada acara tersebut, grup yang terdiri dari Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie ini membawakan 3 lagu mereka yang berjudul As If It's Your Last, Forever Young, dan DDU-DDU-DDU.

Nah satu diantara personil grup ini adalah Jisoo.

Hampir setiap grup idola, baik laki-laki atau perempuan, memiliki anggota yang posisinya Face of the Group.

Dalam asuhan YG Entertainment, BLACKPINK, posisi ini diduduki oleh Kim Jisoo yang memiliki pengalaman karir paling banyak bahkan sebelum memulai debutnya dengan teman-teman kelompoknya.

Bertentangan dengan visualnya yang indah, Jisoo terkenal dengan keunikannya, yang sangat tidak biasa bagi Face of the Group.