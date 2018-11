Turun 29,41 Persen, Realisasi Investasi Kalbar Triwulan III 2018 Hanya Mencapai Rp2,75 Triliun

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mencatat data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III Tahun 2018 mencapai angka sebesar Rp 2,75 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar, Junaidi mengatakan angka ini mengalami penurunan sebesar 29,41 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2017 Rp3,89 triliun.

"Realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Periode Triwulan III Tahun 2018 turun 29,41 persen dibanding periode Triwulan III Tahun 2017, dan Periode Januari-September Tahun 2018 turun 16,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2017," ujar Junaidi, Selasa (19/11/3018).

Hal ini disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan Periode Januari-September 2018. Junaidi mengatakan perang dagang Amerika Serikat antara RR Tiongkok dan negara lain, menyebabkan investor bersifat wait and see dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan.

"Hal ini menyebabkan realisasi investasi Triwulan III 2018 turun dibanding periode yang sama tahun 2017. Selama periode Triwulan III 2018, realisasi PMDN Rp1,76 triliun turun 30,47 persen dibanding periode yang sama tahun 2017 Rp2,53 triliun, dan PMA Rp0,99 triliun turun 27,46 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2017 atau sebesar Rp1,37 triliun.

DPMPTSP Provinsi Kalbar juga mencatat realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi 5 proyek besar diantaranya Kabupaten Ketapang Rp814,33 miliar, atau sebesar 29,64 persen, Kabupaten Sekadau Rp470,38 miliar atau sebesar 17,12 persen, Kabupaten Mempawah Rp296,14 miliar atau sebesar 10,78 persen, Kabupaten Landak Rp246,97 miliar atau 8,99 persen dan Kabupaten Sintang Rp243,45 miliar sebesar 8,86 persen.

Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan sektor 5 usaha besar diantaranya tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan Rp1,57 triliun atau sebesar 57,27 persen, industri makanan Rp422,54 miliar, atau sebesar 15,38 persen, jasa lainnya Rp246,79 miliar atau 8,98 persen, Listrik, Gas, dan Air Rp225,73 miliar atau sebesar 8,22 persen dan Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran Rp 161,51 miliar atau sebesar 5,88 persen.