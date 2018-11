Delapan Kabupaten dan Kota Bersaing di Cabor Basket Porprov Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2018 sudah dimulai.

Sebanyak 44 cabang olahraga dipertandingkan oleh atlet-atlet terbaik Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Barat.

Tidak ketinggalan satu di antaranya cabang olahraga Basket yang digelar sejak 17 hingga 23 November mendatang.

Cabor Bola Basket dibagi kedalam 4 kategori dan 1 kategori eksebisi. Diantaranya kategori 5 X 5 putra, 5x5 putri, 3x3 Putra, 3x3 Putri dan veteran sebagai kategori eksebisi.

Porprov Cabor basket diikuti 8 Kabupaten Kota dari total 14 Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Barat .

Dihari kedua terdapat laga yang seru saat pertandingan kategori 3x3 putri Kota singkawang melawan Kabupaten Sambas berakhir 5-6 unggul 1 point untuk Kabupaten sambas. Begitu pula untuk kategori 3x3 putra, Sintang melawan Sambas dengan skor 10-13. Kategori 3x3 putri Sintang Vs Sambas skor 11-1 diikuti 3x3 putra Melawi vs singkawang skor 14-16.

Untuk Kategori 5x5 putra Mempawah vs Ketapang skor 44-78, putri Kuburaya vs sambas skor 58-20.

"Porprov tahun ini berlangsung cukup lancar. Saya berharap output dari penyelenggaraan ini kami di Perbasi mampu mencari bibit unggul atlet Bola Basket untuk dipersiapkan menuju Prapon 2019 hingga berhasil menembus PON 2020 di Papua mendatang," ujar Prof. Dr. Garuda Wiko ketua Umum Perbasi Provinsi Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat khususnya cabor bola Basket menjadi tim bergengsi untuk PON 2020 kelak, karena PON Kalbar sebelumnya berhasil membawa tim Basket putra melaju hingga babak perempat Final di Bandung saat itu.

Ini merupakan sebuah prestasi yang mampu mendorong pembangunan atlet basket di Kalimantan Barat.

"Kami di Perbasi memiliki target untuk tim basket Putra maupun putri dapat lolos Pra PON kemudian bisa berhasil meraih Medali di PON 2020 Papua", tungkasnya (*)