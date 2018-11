Top Ten Volare Pekan Ini, Mungkin Ada Lagu Favorit Kamu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekarang ada beragam aplikasi dan teknologi untuk mendengarkan musik, namun masih banyak juga yang tetap menjadikan radio sebagai pilihan.

Selain praktis, saat ini radio juga bisa didengar menggunakan smartphone dan bersifat online.

Tak heran jika radio tetap menjadi salah satu pilihan anak muda untuk mendengarkan musik-musik pilihan yang mereka sukai.

Nah, buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada Minggu (18/11/2018) berikut ini.

Chart VNOS lagu-lagu luar setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Comeback Kid (Sharon Van Etten)

2. Tender Offerings (First Aid Kit)

3. Surprised by the Joy (Richard Ashcroft)

4. TOOGOODTOBETRUE (Feat. Sufjan Stevens & Rebecca Sugar) GALLANT

5. Superior Emotion (Feat. Cautious Clay)

Aruna George

6. Overtime (Jessie Ware)

7. Mariners Apartment Complex (Lana Del Rey)

8. Clueless (The Marias)

9. Picture of Girls (Wallows)

10. Can’t Knock the Hustle (Weezer)

Buat kamu pecinta musik tanah air juga ada nih setiap pukul 11.00-12.00 WIB yang dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Waves (Neonomora)

2. We (Endah N Rhesa)

3. Clouds (North To East)

4. Hargai Cinta (Rizky Febian)

5. Hasrat (Diastika)

6. Guna Manusia (Barasuara)

7. Mandiri (Polka Wars)

8. Rest Your Head On the Day (Feat. Endah N Rhesa) Sajama Cut

9. Topik Semalam (Kunto Aji)

10. Rubber Song (Feat. Vira Talisa) Sore