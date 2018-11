Mama Wash Laundry Tawarkan Paket Laundry Hemat

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mama Wash yang beralamat di Jalan Putri Candramidi Komplek Graha Permata Podomoro Nomor A3 menawarjan ragan paket menarik. Selama menjalani usaha laundry Desi menyadari pentingnya media sosial untuk promosi laundry.

Saat ini ia mengaku baru mempromosikan usahanya melalui instagram. Tribun Pontianak dengan berbagai inovasinya kata Desi bisa menjadi media promosi yang efektif dalam memperkenalkan jasa Mama Wash Laundry.

Baca: Asyik, Gratis 6 Kali Cuci Bed Cover di Mama Wash Laundry Bagi Pemegang TFC Premium

Baca: Baru Sehari Film Suzanna: Bernafas Dalam Kubur Pecahkan Rekor, Netizen Puji Akting Luna Maya

Kedepan Mama Wash Laundry akan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang di Jalan Komyos Sudarso.

Saat ini Mama Wash Laundry yang juga beroperasi di Jalan Merdeka Barat, nomor 655 menawarkan paket laundry hemat ala Mama Wash dengan layanan free antar jemput untuk wilayah kota madya.

"Untuk layanan kita, bisa super ekspres dan by request. Jadi pilihannya ada dengan harga Rp7,000 per Kg, super express dengan waktu 4 jam dengan harga Rp25,000 per Kg tapi ada juga express untuk 2-3 hari dengan harga Rp9,000 per Kg, dijamin wangi dan bersih," ujar Desi.

Mama Wash Laundry juga menawarkan paket super hemat khusus cuci dan setrika. Untuk reguler 3-4 hari, customer dengan berat laundry 30 Kg cukup membayar Rp180 ribu, 50 Kg dengan harga paket Rp275 ribu dan berat 100 Kg dengan harga Rp500 ribu.

Paket hemat khusus cuci dan setrika lainnya adalah express 1-2 hari, customer dengan berat laundry 30 Kg cukup membayar Rp280 ribu, 50 Kg dengan harga paket Rp375 ribu dan berat 100 Kg dengan harga Rp700 ribu.

Pilihan lainnya adalah paket cuci atau setrika (pilih salah satu). Untuk yang reguler customer dengan berat laundry 30 Kg cukup membayar Rp150 ribu, 50 Kg dengan harga paket Rp225 ribu dan berat 100 Kg dengan harga Rp400 ribu.

Sedangkan paket express 1-2 hari, cuci atau setrika (pilih salah satu) customer dengan berat laundry 30 Kg cukup membayar Rp210 ribu, 50 Kg dengan harga paket Rp325 ribu dan berat 100 Kg dengan harga Rp600 ribu.