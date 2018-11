Jawara The NextDev, Telkomsel Harumkan Nama Indonesia di Tingkat Asia Pasifik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

 Founder & CEO Habibi Garden Dian Prayogi Susanto (paling kiri), CTO Habibi Garden Irsan Rajamin (kedua dari kanan), VP of Singtel Group Sustainability Management Andrew Buay (kedua dari kiri) dan Community Director of Singtel Group Sustainability Helen Maisano (paling kanan) dari The Sydney Startup Hub, meraih penghargaan Best of The Best Startup of Singtel Group Regional Future Makers 2018 dan People Choice Award of Asia Pacific Impact Investment Summit 2018, Australia, Jumat (09/11/3018) lalu.