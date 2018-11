Berikut Jadwal Porprov Cabor Sepak Bola dan Futsal Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar resmi akan dibuka di Stadion SSA Pontianak pada 17 Nopember mendatang.

Dua Cabor lebih awal dipertandingkan sejak (10/11) yakni sepak bola dan futsal masing masing dipertandingkan di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak dan GOR Pangsuma Pontianak.

Futsal saat ini telah memasuki babak semifinal.

Berikut Jadwal futsal dan sepak bola hari ini :

Cabor futsal putri mulai pukul 14.30 WIB

- Pontianak Vs Bengkayang

- Ketapang Vs Mempawah

Tim Putra

- Kapuas Hulu Vs Pontianak

- Ketapang Vs Mempawah

Cabor sepak bola

- Sekadau Vs Kota Pontianak pukul (07.30WIB)

- Mempawah Vs Kubu Raya (13.30 WIB)

- Sintang Vs Kapuas Hulu (15.00 WIB.