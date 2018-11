Pesona Maia Estianty saat Kenakan Gaun Pengantinnya di Acara Silet Award 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Musisi Maia Estianty turut menjadi pembaca nominasi dalam acara Silet Award yang diselenggarakan secara live dari studio 14, MNC Tower II, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (12/11/2018).

Dirinya juga menjadi salah satu artis yang paling ditunggu dalam acara ini, sebab Maia Estianty memiliki ruangnya sendiri dalam membahas momen bahagianya.

Ya, pada 29 Oktober 2018 lalu, Maia Estianty baru saja menggelar akad nikah di Tokyo, Jepang.

Setelah sekian lama bungkam, akhirnya dalam acara Silet Award 2018 dirinya mengutarakan perasaan yang sesungguhnya secara langsung.

Ditambah saat mengisi acara tersebut, Maia terlihat mengenakan gaun pengantinnya yang ia gunakan saat prosesi akad nikah tersebut.

"Wah bunda Maia is in the house ya. Ini kalau nggak salah baju nikahnya bukan bun?" tutur Ayu Dewi sebagai pembawa acara saat Maia memasuki panggung.

"Iya, ha ha ha," jawab Maia Estianty.

"Keren bun," kata Ayu Dewi.

"Terimakasih," timpal Maia.

Lantas Raffi Ahmad yang juga tengah memandu acara ikut menimpal setelah melihat raut wajah bahagia yang terpancar dari Maia Estianty.

"Ini suprise banget benar-benar wanita paling bahagia nih bunda Maia, selamat ya Bun," kata Raffi Ahmad.