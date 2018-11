Link Live Streaming Hongkong Open 2018: 7 Wakil Indonesia Bertanding Hari Ini...............

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hong Kong Open 2018 memasuki hari penyelenggaraan pertama, Selasa (13/11/2018). Saksikan melalui link berikut:

Live streaming Hongkong Open 2018

Live streaming Hongkong Open 2018

Indonesia mengirimkan 18 wakil di event ini, dan ada tujuh wakil yang dijadwalkan untuk bermain pada hari ini, di mana empat di antaranya bakal tampil di fase kualifikasi.

Hari pertama Hong Kong Open 2018 memang akan diisi dengan pertandingan babak kualifikasi dan beberapa laga babak utama nomor ganda campuran.

Ada yang beda dari komposisi pemain Indonesia kali ini. Tontowi Ahmad bakal tampil dengan tandem barunya, Della Destiara Haris.

Tontowi Ahmad merupakan salah satu wakil Merah Putih yang terdaftar tampil dalam ajang BWF World Tour Super 500 tersebut.

Pada sisi lain, Della dijadwalkan tampil rangkap di Hong Kong Open 2018 karena juga terdaftar turun di nomor ganda putri bersama dengan Rizki Amelia Pradipta.

Berikut Jadwal Hong Kong Open 2018, khusus untuk wakil Indonesia di hari pertama:

Babak Kualifikasi

Henrikho Kho Wibowo vs Chan Yin Chak (Hong Kong) - 08.00 WIB

Jika menang, lanjut berhadapan dengan Parupalli Kashyap (India) -12.00 WIB

Ruselli Hartawan vs Lee Chia Hsin (Taiwan) - 09.10 WIB

Dinar Dyah Ayustine vs Chiang Ying Li (Taiwan) - 09.45

Yulia Yosephin Susanto vs Deng Joy Xuan (Hong Kong) - 10.00 WIB

Babak Utama

Tontowi Ahmad/Della Destiara Haris vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) - 14.00 WIB

Ronald/Annisa Saufika vs Zhang Nan/Li Yinhui (China) - 14.40 WIB

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chang Tak Ching/Ng Wing Yung (Hong Kong) - 15.20 WIB

*Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.